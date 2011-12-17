Зовнішній державний борг Білорусі на кінець 2012 року може скласти 14 млрд. доларів

Мінськ. Зовнішній державний борг Білорусі на кінець 2012 року може скласти становитиме 14 млрд. доларів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив міністр фінансів Андрій ХАРКОВЕЦЬ, представляючи учора у парламенті проект державного бюджету на наступний рік.

При цьому він зазначив, що на даний час держборг становить 12,2 млрд. доларів.

«Останніми роками стійкого характеру набула тенденція наростання фінансових зобов`язань держави. Це було обумовлено низкою чинників: необхідністю стабілізації валютного ринку, фінансуванням негативного сальдо платіжного балансу, зростанням інвестиційного кредитування», - сказав А.ХАРКОВЕЦЬ.

Він також підкреслив, що, незважаючи на зростання зовнішнього державного боргу, не відбулося погіршення якості боргового портфеля. За словами міністра фінансів, на даний момент всі зовнішні державні позики, що входять до боргового портфеля Білорусі, є довгостроковими.

«Середній термін до їх погашення становить близько шести років. Вартість обслуговування зовнішнього державного боргу становить близько 4% річних», - повідомив А.ХАРКОВЕЦЬ.

Разом з тим він зазначив, що в 2012 році збережеться тенденція до зростання зовнішнього держборгу.

«Продовжиться освоєння кредитів Світового банку і Китаю на реалізацію інвестиційних і інфраструктурних валютоокупних проектів. Ми оцінюємо освоєння в обсязі близько 1 млрд. доларів», - сказав міністр фінансів Білорусі.

А.ХАРКОВЕЦЬ повідомив, що також у 2012 році розпочнеться реалізація проекту з будівництва АЕС за рахунок міждержавного експортного кредиту уряду Росії.

«На ці цілі Білорусі у 2012 році буде виділено до 800 млн. доларів», - сказав А.ХАРКОВЕЦЬ.

При цьому він зазначив, що Білорусь може одержати два чергові транші кредиту з Антикризового фонду ЄврАзЕС - це ще 880 млн. доларів.

«У результаті, зовнішній держборг на кінець наступного року може становити близько 14 млрд. доларів», - резюмував міністр фінансів Білорусі.