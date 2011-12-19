Міжбанк: відкриття торгів - 8,0250/8,0290 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,0250/8,0290 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2507/11, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,4515/10,4590. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3024/26 (п'ятниця - 1,3005/07).

У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH - 7,9810/7,9910.