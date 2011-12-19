Мартиненко вважає недоцільним розгляд держбюджету на цьому пленарному тижні

Голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО заявляє, що на цьому пленарному тижні розглядати проект державного бюджету на 2012 рік недоцільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МАРТИНЕНКО сказав сьогодні на Погоджувальній раді в парламенті.

За його словами, проект бюджету "не витримує ніякої критики, оскільки збільшуються витрати на владу, зокрема, на правоохоронні органи, і зменшуються соціальні витрати".

Він нагадав, що згідно із законодавством і регламентом, для розгляду законопроекту і внесення пропозицій повинно бути 10 днів.

Голова фракції нагадав, що нині законопроект не внесений до парламенту для другого читання, у той же час на п'ятницю передбачений його розгляд.

М.МАРТИНЕНКО також зазначив, що доцільно було б заслуховувати уряд з приводу переговорів з Російською Федерацією з газових питань. Він сказав, що знову "проходять таємно переговори" і вийде ситуація, як з «Харківськими» угодами.