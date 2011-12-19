Литвин спрогнозував, коли будуть розглядати бюджет та програму розвитку

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що проект державного бюджету на 2012 рік у другому читанні і програму соціально-економічного розвитку розглядатимуть у парламенті в п'ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і глав комітетів парламенту.

Він зазначив, що у середу на засіданні уряду розглядатимуть ці питання, а у п'ятницю планується їх розгляд у ВР.