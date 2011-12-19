Литвин спрогнозував, коли будуть розглядати бюджет та програму розвитку
12:56, 19 грудня 2011Фінанси
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Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що проект державного бюджету на 2012 рік у другому читанні і програму соціально-економічного розвитку розглядатимуть у парламенті в п'ятницю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і глав комітетів парламенту.
Він зазначив, що у середу на засіданні уряду розглядатимуть ці питання, а у п'ятницю планується їх розгляд у ВР.
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