Єфремов: проходження бюджету у парламенті завжди було складним

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ нагадує, що проходження бюджету в парламенті завжди було складним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив на Погоджувальній раді лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

При цьому він підкреслив, що "бюджет - це такий документ, у якому розділити гроші рівноправно, щоб усіх 450 депутатів були задоволені, усі області, міністерства, практично неможливо".

"Тому усі приймали відповідне рішення або в останній день, або за декілька годин щодо цього документа", - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, Арсеній ЯЦЕНЮК, який сьогодні критикує цей документ, коли був головою Верховної Ради України, "діяв ще цинічніше".

За його словами, тоді приймалися документи, які подавалися до парламенту за три години до їх розгляду, а А.ЯЦЕНЮК "через коліно ламав парламент" і приймався відповідний законопроект.

"Тому сьогодні бути святішим за Папу Римського не потрібно", - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що проблеми з підготовкою бюджету на 2012 рік пов'язані з тим, що Україна хоче домовитися з Російською Федерацією з приводу зниження ціни на газ, оскільки свого часу Юлія ТИМОШЕНКО підписала домовленості, за якими ціна на газ найвища в Європі.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що треба приймати бюджет "на благо народу", а не на благо окремих людей, які "на горбі свого народу хочуть влізти у владу".