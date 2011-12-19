Залишок коштів на коррахунках банків 16 грудня скоротився на 0,3% – до 22,8 млрд. грн.

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків в Національному банку України 16 грудня скоротився на 0,3% і на початок дня 19 грудня склав 22,786 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформації порівняно з початком місяця об'єм коштів на коррахунках збільшився на 31%, або на 5,352 млрд. грн.