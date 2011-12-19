Об’єм продажу валюти на міжбанку 16 грудня склав 1,13 млрд. дол.

Об'єм продажу валюти на міжбанківському ринку 16 грудня склав 1,13 млрд. дол. (у еквіваленті), що на 306,2 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального об'єму сума продажу доларів склала 878,6 млн. дол.

Як повідомляли, цього дня на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0280/8,0370, до 12:00 ціни впали до 8,0210/8,0250. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0270/8,0300 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2523/0,2528, до 12:00 ціни знизилися до 0,2519/0,2522. До закриття торгів ціни підвищилися до 0,2520/0,2524. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,8000 (- 0,0500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3005/1,3080.

Ринок євро-гривна відкрився індикативними котируваннями 10,4420/10,4555, до 12:00 ціни підвищилися до 10,4485/10,4580. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,4595/10,4675.