Асоціація платників податків узгодила порядок сплати податку на прибуток банками

Асоціації платників податків України (АПП) вдалося досягти, щоб під час проведення податковими органами контрольно-перевірочних заходів банківських установ враховувалися нормативно-правові акти НБУ, відповідно до яких сформовані певні суми витрат, у тому числі і ті, які надалі привели до формування негативного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток.

Про це у коментарі УНІАН повідомила глава Асоціації платників податків України Валентина АРБУЗОВА з посиланням на результати зустрічі з представниками Державної податкової служби України (ДПСУ), АПП і Національного банку України.

За її словами, банки відіграють важливу роль у розвитку економіки і наповненні держбюджету, проте їх діяльність часто супроводжується певними ризиками і має свою специфіку. У зв'язку з цим певні особливості повинен мати і механізм адміністрування податку на прибуток фінансово-господарської діяльності банків.

Також В. АРБУЗОВА повідомила, що з метою удосконалення податкової системи Асоціація платників податків неодноразово організовувала круглі столи, офіційні переговори і зустрічі за участю керівництва ДПСУ, Нацбанку і представників фінустанов, на яких обговорювали проблемні питання оподаткування банківських установ і шляхи їх врегулювання.

Зокрема, сторони дійшли висновку, що НБУ згідно зі ст. 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" здійснює чітке регулювання і нагляд за роботою банків, забезпечує безпеку і фінансову стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів.

Крім того, ключовим моментом нагляду НБУ є контроль за фінансовими ризиками, аналіз розміру сформованих резервів (за рахунок витрат) відповідно до вимог нормативних актів і необхідності дотримуватися нормативів регулятивного капіталу і його прибутковості. Нацбанк також здійснює контроль за іншими операціями банків, які впливають на їх фінансовий стан. У свою чергу поліпшення якості активів призводить до зменшення раніше сформованих об'ємів резервів і, як наслідок, до відновлення бази оподаткування.

"Ми раді, що наша позиція була почута і підтримана керівництвом Державної податкової служби. Головне на сьогодні - продовжувати трибічний діалог з регулятором і перевіряючими органами з інших спірних питань оподаткування. Банки готові внести свій внесок у розвиток економіки нашої країни і наповнення бюджету, проте це повинно відбуватися на основі чіткої і стабільної законодавчої бази", - підкреслила В. АРБУЗОВА.