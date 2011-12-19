Долар на міжбанку сьогодні виріс, євро – знизився

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0250/8,0290, до 12:00 ціни знизилися 8,0240/8,0280. До закриття торгів цінові рівні піднялися 8,0250/8,0300 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився 0,2507/11, до 12:00 ціни знизилися 0,2505/09. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2503/07. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 32,0315 (+0,2315).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2985/1,3045. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 10,4515/10,4590, до 12:00 ціни підвищилися 10,4525/10,4615. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз 10,4475/10,4580.