Валовий зовнішній борг України за 9 місяців виріс на 5%

Валовий зовнішній борг України у січні-вересні 2011 року збільшився на 5%, у третьому кварталі скоротився на 0,2% - до 123,149 млрд. дол.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

Зовнішній борг органів державного управління за січень-вересень виріс на 6,7%, або на 1,667 млрд. дол., у третьому кварталі скоротився на 2,4% - до 26,649 млрд. дол.

За підсумками третього кварталу зовнішній борг органів грошово-кредитного регулювання скоротився на 2,2% - до 7,615 млрд. грн.; банків - на 5,6%, до 25,944 млрд. долл; інших секторів - збільшився на 3,3% - до 56,102 млрд. дол.

Міжфірмовий борг (прямі інвестиції) за третій квартал збільшився з 6,494 млрд. дол. до 6,839 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України у 2010 році збільшився на 13,5% або на 13,9 млрд. дол. США, - до 117,345 млрд. дол. США (85,7% від ВВП).