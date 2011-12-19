Столичні податківці збільшили відшкодування ПДВ на 1,3 млрд. грн.

Столичні платники податків у січні-листопаді 2011 року заявили до відшкодування 7,29 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ). В цілому за звітний період на рахунки платників податків відшкодовано 5,466 млрд. грн., що майже на 1,3 млрд. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) в м. Київ.

Як зазначила голова комісії з проведення реорганізації ДПА в м. Київ, директор департаменту податкового контролю ДПСУ Ірина НОСАЧОВА, за період дії Податкового кодексу в Києві в автоматичному режимі відшкодовано більше 455 млн. грн. ПДВ 48 підприємствам, з них 10 підприємств отримують його систематично.

"Зараз за деклараціями жовтня 30 платників податків Києва автоматично отримають бюджетне відшкодування ПДВ на суму 213 млн. грн.", - повідомила І.НОСАЧОВА.