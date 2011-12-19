Першим головою колегії ЄЕК призначили представника Росії

Москва. Першим головою колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК) призначений міністр промисловості і торгівлі Російської Федерації Віктор ХРИСТЕНКО.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таке рішення прийняли сьогодні в Москві президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ після засідання Вищої Євразійської економічної ради.

"Ми зараз реально створили перший наднаціональний орган, який займатиметься інтеграцією, ми створили Євразійську комісію. Це найсерйозніший крок у справі формування Євразійського економічного простору і згодом створення Євразійського економічного союзу", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Крім того, глави держав затвердили персональний склад і розподілили обов'язки між членами колегії ЄЕК. Також прийнято рішення про кількість департаментів Євразійської економічної комісії.

За підсумками зустрічі також підписано два міжнародні договори: про митні збори і про протидію легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, Євразійська економічна комісія повинна приступити до роботи з 1 січня 2012 р.

Планується наділити ЄЕК функціями здійснення керівництва інтеграційними процесами у форматі Митного союзу (МС) і ЄЕП. Таким чином, ця Комісія - уперше в "пострадянській історії" - покликана стати наднаціональним нейтральним по відношенню до держав-учасників органом, якому поступово передаватимуться національні повноваження. Принципово важливо, що механізм ухвалення рішень у рамках ЄЕК виключає домінування якої-небудь держави і має на увазі два рівні - раду комісії і колегію комісії.

Рада у складі віце-прем'єрів здійснюватиме загальне регулювання інтеграційними процесами в МС і ЄЕП. Вищим органом для ЄЕК є вища Євразійська економічна рада, яка збиратиметься на рівні глав урядів і глав держав. ЄЕК керується її рішеннями і може бути наділена нею правом підписувати міжнародні договори і утворювати свої представництва в третіх країнах, а також при міжнародних організаціях.