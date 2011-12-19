ЄЕП відкритий для приєднання країн ЄврАзЕС і СНД - Медведєв

Москва. Єдиний економічний простір (ЄЕП) відкритий для приєднання країн ЄврАзЕС і СНД.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

«Наше співтовариство відкрите для приєднання нових учасників, перш за все йдеться про наших найближчих партнерів по ЄврАзЕС і СНД. З кожною з цих держав ми готові обговорювати, яким чином можуть здійснюватися відповідні приєднання», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що в ЄЕП готові, щоб з кожною з цих держав формувати відповідну «дорожню карту» з урахуванням реальної економічної ситуації в кожній з країн і ситуації в глобальній економіці.

Він повідомив, що на засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС за участю президентів шести країн обговорювався подальший розвиток співтовариства.

«Ми домовилися, що прагнутимемо знайти такі форми роботи, за яких весь той позитив, який створено в ЄврАзЕС, збережеться, але, водночас, ми прагнутимемо підтягнути ті держави, які не входять у вищу Євразійську економічну раду, до рівня вищої інтеграції», - сказав він.

За його словами, ухвалено рішення найближчим часом провести ще один саміт ЄврАзЕС у Москві, щоб остаточно ухвалити рішення про те, яким чином здійснюватиметься інтеграція.

«Очевидно, що нам треба буде ухвалити рішення про те, щоб цією темою опікувався єдиний апарат. І щоб те, що створене до цього, повноцінним чином було перенесено у формат роботи колегії (Євразійської економічної комісії) і відповідні структури ЄврАзЕС», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він пообіцяв, що дата саміту буде визначена найближчим часом.

З 1 січня 2012 року запрацює ЄЕП, що забезпечить вільний рух товарів, фінансів і послуг.

Він повідомив, що обсяг повноважень Євразійської економічної комісії як наднаціонального органу поступово розширюватиметься.