Німеччина з Францією ініціюють новий формат Євросоюзу – експерт

Німеччина з Францією фактично ініціювали новий формат Європейського Союзу.

Таку думку в коментарі Інституту Горшеніна висловив колишній в.о. міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Економічна теорія, на підставі якої вибудовувалися економічні і фінансові відносини, застаріла. Поки що в Європі немає відповіді, як розвивати структуру економічних відносин, як будувати фінансові ринки», - впевнений експерт.

Більше того, за словами І.УМАНСЬКОГО, зараз активно переглядається формат політичного устрою в Європі. «Німеччина з Францією ініціювали, по суті, новий формат Євросоюзу. Прозвучало так: ми сподіваємося, що це буде великий формат – 28 країн, 27 Євросоюзу плюс Англія. Або мінімум 17 країн єврозони. Навіть якщо цього не відбудеться, Франція і Німеччина робитимуть це однозначно, а всі інші – хочете, приєднуйтеся, хочете – ні», - сказав він.

На думку І.УМАНСЬКОГО, об`єднання європейських країн нового формату проходитиме на підставі інших принципів, ніж в ЄС.

«Делегування наддержавному європейському співтовариству в особі Єврокомісії - як там називатимуться нові органи, поки що теж відповідей немає - зокрема, частини суверенних прав і повноважень, що вимагатиме зміни національної Конституції, і делегування права, як наслідок, в частині економічної, бюджетної і фіскальної політики. Тобто, національних повноважень, чого не було зараз. Кожна країна зараз здійснює самостійну економічну бюджетну політику – це було добре, поки все було добре. Коли прийшла криза, зрозуміли, що мають бути чіткі вимоги до всіх країн, а це можливо лише за умови зміни формату європейського договору - що й запропонували зараз Німеччина з Францією. За великим рахунком, іншого виходу, якщо говорити про майбутнє Євросоюзу, в них немає. Мені здається, що ця пропозиція достатньо конструктивна, правильна. Інше питання, що нас у найближчі роки очікує переформатування Європи», - вважає І.УМАНСЬКИЙ.

Також він зазначив, що на сьогодні противником нового формату Євросоюзу є Великобританія. «Їх можна зрозуміти. Вони і не в єврозоні, вони зберегли національну валюту. З іншого боку, Англія не дуже хоче частково брати на себе проблеми, ризики периферійних країн Європи. Німеччині і Франції діватися нікуди. Вони вже в Євросоюзі, в єврозоні. І, за великим рахунком, тільки на них євровалюта і тримається. Але в них немає інструментарію, щоб змусити інших учасників єврозони дотримуватися якихось принципів – к бюджетній політиці, у борговій політиці. Зараз вони можуть, грубо кажучи, тільки користуватися інструментом «ми вам дамо грошей, якщо ви проведете реформи», - вважає І.УМАНСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що входження до складу об`єднання нового формату буде добровільно-примусовим для країн-учасниць ЄС.

«Ті, хто не захоче, не будуть в Євросоюзі - залишаться наодинці з викликами, яких дуже багато. Будуть зрозумілі вимоги до кожної країни, до бюджету. Обмеження повноважень, неможливість вийти за рамки узгодженої в цілому на якийсь бюджетний період політики. Безперечно, все одно бюджет буде в кожної країни свій, і кожна країна буде його самостійно і формувати, і виконувати. Але в межах тих рамок, які будуть узгоджені для всієї єврозони», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.