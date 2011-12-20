Угода про ЗВТ з ЄС забезпечить додатковий щорічний приріст ВВП України на 2% - Клюєв

Після введення в дію Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзом, яка є складовою частиною Угоди про асоціацію, Україна може розраховувати на додатковий щорічний приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв'ю журналістам заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

"Хоча, де-факто, угода поки не парафована, успішне закінчення політичних переговорів - досить серйозний прорив. Ми йшли до цього не один рік, і прекрасно відомо, що дорога була непростою. І результати будуть не загальнодипломатичними, а конкретними: це і зона вільної торгівлі, і прогрес в спрощенні візового режиму. Я згоден, що проект договору досить амбітний, тобто ставить сміливі і перспективні цілі", - сказав перший віце-прем'єр-міністр.

Коментуючи можливість остаточного підписання угоди, А.КЛЮЄВ зазначив: "Є підстави вважати, що це станеться не пізніше, ніж через рік. Ще деякий час може зайняти ратифікація, але не думаю, що це буде довго. Поки ж стоїть завдання парафування договору, у якому, не мало не багато, 2 000 сторінок. А це, як мінімум, 10,5 годин чистої роботи", - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, на це піде близько півтора місяці.

А.КЛЮЄВ також додав, що від української сторони займатися парафуванням буде заступник міністра закордонних справ Павло КЛИМКІН.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали у 2007 році.

19 грудня на саміті УКРАЇНА-ЄС було оголошено про завершення переговорів з Угоди про асоціацію.

Після цього перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ спрогнозував, що Угода про асоціацію буде парафована впродовж месяца-півтора.