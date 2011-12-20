НБУ роз’яснив, які документи можна надавати під час обміну валюти

Національний банк України роз'яснив, які документи, що посвідчують особу і підтверджують резидентність, можуть пред'являтися у здійсненні операцій з обміну валюти.

Так, згідно з листом з роз'ясненнями НБУ, спрямованому комерційним банкам, текст якого має в розпорядженні УНІАН, до переліку документів, які посвідчують особу і підтверджують її резидентність у проведенні операцій з обміну валюти, входять: для фізичної особи-резидента - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон без позначки, що підтверджує постійне проживання за кордоном, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, видане в Україні, посвідчення біженця, видане в Україні, національний паспорт громадянина іншої держави з позначкою про наявність дозволу на постійне проживання разом з посвідченням на постійне проживання; для фізичної особи-нерезидента - національний паспорт громадянина іншої держави, паспорт громадянина України для виїзду за кордон з позначкою в паспорті про постійне проживання за кордоном.

Також НБУ повідомляє, що громадяни України не зможуть обміняти валюту за паспортом, у якому не вклеєна фотографія після досягнення 25 і 45-річного віку.

"Відповідно до пункту 8 Положень про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 № 2503, - XII, паспорт, у який не вклеєні нові фотографії, вважається недійсним" - сказано у роз'ясненні НБУ. Також Нацбанк підтвердив право банку проводити "ідентифікацію клієнта" під час проведення валютно-обмінних операцій, зазначивши, що "згідно з частиною 13 статті 9 розділу I Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ідентифікація клієнта не є обов'язковою у разі проведення фінансовій операції особами, які раніше були ідентифіковані".

Відповідно, якщо фізична особа, яка звернулася у банк з метою проведення валютно-обмінної операції, раніше була ідентифікована банком, банк проводить валютно-обмінну операцію для такої фізичної особи без додаткової ідентифікації.