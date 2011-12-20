Банк "Хрещатик" презентував нові соціальні проекти, які реалізують, зокрема, за підтримки міжнародної платіжної системи MasterCard.

У рамках одного такого проекту сьогодні в УНІАН футбольній команді ДЮСШ №14 м. Києва було передано два комплекти футбольної форми з логотипами MasterCard і Банку "Хрещатик".

Крім того, презентували ще один проект "Один день з історії футболу". У рамках проекту корпоративний календар банку на 2012 рік матиме футбольну тематику. На його сторінках будуть представлені вихованці одного з тренерів 14-ої школи Романа КОБИЛЯНСЬКОГО, а також цікаві факти про футбол. Фотографії виконав фотохудожник Арсен ФЕДОСЕНКО.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Банку "Хрещатик" Марина НЕСТЕРОВСЬКА також нагадала, що банк реалізує програму "Крок в життя". У її рамках щорічно для кожного випускника школи в Україні банк емітує картку MasterCard.

Довідка УНІАН. КБ "Хрещатик" зареєстрований в травні 1993 року і на сьогодні входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2011 року склали 7,318 млрд. грн., зобов'язання - 6,736 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 4,44 млрд. грн. власний капітал - 581,223 млн. грн., статутний капітал - 728,861 млн. грн.

Банк "Хрещатик" у січні-вересні отримав чистий прибуток у розмірі 0,6 млн. грн.

На 1 жовтня 2011 року акціонерами банку "Хрещатик" є: ТОВ "КФ "Укрфінком", пряма участь - 37,3522%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 24,7294%, ТОВ "Маркет Інвест Груп", пряма участь - 24,9796%.

MasterCard - міжнародна компанія, яка управляє платіжною мережею, що об'єднує власників карток, фінансові інститути, торгові організації, уряди і підприємства у більш ніж 210 країнах і територіях.