НБУ роз'яснив механізм обміну валюти

Національний банк України роз`яснив, які документи, що посвідчують особу й підтверджують резидентність, можуть пред`являтися при здійсненні операцій з обміну валюти.

Так, згідно з листом із роз`ясненнями НБУ, направленим комерційним банкам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, до переліку документів, які посвідчують особу й підтверджують її резидентність при проведенні операцій з обміну валюти входять: для фізичної особи-резидента – паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне проживання за кордоном, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, видане в Україні, посвідчення біженця, видане в Україні, національний паспорт громадянина іншої держави з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання разом із посвідченням на постійне проживання; для фізичної особи-нерезидента - національний паспорт громадянина іншої держави, паспорт громадянина України для виїзду за кордон із відміткою в паспорті про постійне проживання за кордоном.

Також НБУ повідомляє, що громадяни України не зможуть обміняти валюту за паспортом, у якому не вклеєна фотографія після досягнення 25 і 45-річного віку.

«Відповідно до пункту 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 № 2503-XII, паспорт, в який не вклеєні нові фотографії, вважається недійсним» - йдеться в роз`ясненні НБУ. Також Нацбанк підтвердив право банку проводити «ідентифікацію клієнта» при проведенні валютно-обмінних операцій зазначивши, що «згідно з частиною 13 статті 9 розділу I Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» ідентифікація клієнта не є обов`язковою в разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані».

Відповідно, якщо фізична особа, яка звернулася в банк із метою проведення валютно-обмінної операції, раніше була ідентифікована банком, банк проводить валютно-обмінну операцію для такої фізособи без додаткової ідентифікації.