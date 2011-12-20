МЗС рекомендує перед виїздом до ОАЕ, Катару та Бахрейну перевіряти справжність валюти

Міністерства закордонних справ України рекомендує громадянам перед виїздом в Об'єднані Арабські Емірати, Державу Катар і Королівство Бахрейн перевіряти справжність валюти.

Про це йдеться у переданих УНІАН рекомендаціях МЗС України громадянам, які планують подорожі в ОАЕ, Катар і Бахрейн.

За інформацією Посольства України в ОАЕ, на території Об'єднаних Арабських Еміратів, Держави Катар і Королівства Бахрейн останнім часом збільшилася кількість фактів виявлення в іноземців, у тому числі громадян України, фальшивих доларових купюр.

При цьому в карному законодавстві Об'єднаних Арабських Еміратів спроба обміну підробного грошового знаку кваліфікується як злочин проти держави. Під час проведення попереднього слідства, яке може тривати від декількох тижнів до декількох місяців, у особи, яка намагалася збути грошові знаки, вилучається паспортний документ, обмежуючи таким чином її право на виїзд з країни. Витрати на проживання і перебування в країні у такому разі місцеві компетентні органи не компенсують.

Враховуючи це, МЗС України рекомендує громадянам України звертатися до банківських установ для перевірки валюти перед виїздом в Об'єднані Арабські Емірати, Державу Катар і Королівство Бахрейн.