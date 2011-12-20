Долар та євро на українському міжбанку продовжують ріст

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0250/8,0290, до 12:00 ціни піднялися 8,0290/8,0340 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2499/0,2503, до 12:00 ціни виросли 0,2503/07. У Росії курс долар-рубль підвищився і до 12:00 встановився на рівні 32,0695 (+0,0380).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3015/17, а до 12:00 виросли 1,3075/77. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4410/10,4495, до 12:00 ціни пішли вгору 10,4965/10,5075.