На міжбанку торги доларом закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0250/8,0290, на 12:00 ціни піднялися до 8,0290/8,0340. На момент закриття торгів цінові рівні знизилися - 8,0270/8,0335 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2499/0,2503, на 12:00 ціни зросли до 0,2503/0,2507. На момент закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2501/0,2505. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,0761 (+0,0446).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3015/1,3017, а на 12:00 зросли до 1,3080/1,3082.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4410/10,4495, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4965/10,5075. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися до 10,4855/10,4980.