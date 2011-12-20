Довіра інвесторів до України впала до рекордно низького рівня

Рівень довіри інвесторів до ринку України в четвертому кварталі 2011 р. знизився до рекордно низького рівня - 2,19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила виконавчий директор Європейською Бізнес Асоціації (ЄБА) Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО на прес-конференції.

«У четвертому кварталі 2011 р. рівень довіри інвесторів до ринку України знизився до рекордно низького рівня - 2,19, що є більш ніж суттєвим падінням порівняно навіть із третім кварталом цього року, коли показник уже продемонстрував негативну динаміку і становив 2,56», - сказала Г.ДЕРЕВ’ЯНКО.

Вона зазначила, що основними причинами негативного сприйняття економіки та інвестиційного клімату України інвесторами стали нестабільність зовнішньої політики, несприятливий економічний прогноз на 2012 р., посилення тиску на бізнес із боку органів влади, корупція й незбалансована система оподаткування.