Банки масово зібралися в інтернет

Кінець року для банків не тільки пора фінансових звітів та підбиття підсумків, а й оцінка стратегії та формування моделі ведення бізнесу на наступний рік. Аналізуючи ринкові тенденції 2011-го, можна спрогнозувати основні банківські тренди на 2012 рік, серед яких - розвиток інтернет-банкінгу, боротьба за вільні кошти фізосіб в умовах нестабільної ситуації із гривневою ліквідністю.

Політика Національного банку, спрямована на стримування інфляції та забезпечення стабільності національної валюти, призвела до дефіциту гривневих ресурсів на фінансовому ринку. За словами банкірів, ситуація з гривнею залишається дуже волатильною і важкопрогнозованою. При цьому проблеми з ліквідністю, в свою чергу, зумовили зростання процентних ставок як за кредитними, так і за депозитними продуктами.

«Враховуючи вищесказане, можна спрогнозувати, що з точки зору залучення грошових ресурсів основний акцент наступного року банки будуть робити переважно на роботі з сегментом фізичних осіб», - зазначає член правління, директор департаменту філіальної мережі "Піреус Банку" Дмитро Мусієнко.

За його словами, така тенденція зумовлена тим, що в даний час, зважаючи на недоступність банківських кредитів, суб`єкти господарювання змушені направляти на розвиток бізнесу всі свої тимчасово вільні кошти замість розміщення їх на депозитних рахунках.

Що ж стосується продуктового ряду, то, за словами Д.Мусієнка, в даний час він вже має досить широкий діапазон, більшість потреб вкладників покривається існуючою лінійкою депозитних продуктів.

«У зв`язку з цим ми не очікуємо виходу на ринок будь-яких принципово нових депозитних продуктів. Банки будуть сфокусовані на максимальному розширенні свого продуктового ряду, підтягуючи його до кращих пропозицій ринку», - підкреслив Д.Мусієнко.

Всі як один банкіри вважають, що наступного року локомотивом розвитку депозитних продуктів стане удосконалення функціонування інтернет-сервісів, паралельно з впровадженням можливості оформлення та обслуговування депозитних продуктів в режимі онлайн. Загалом, наступного року банки продовжать розширювати перелік можливостей для клієнтів за рахунок віддалених каналів обслуговування за допомогою комп`ютерів, мобільних телефонів і т.д.

Як повідомив член правління, директор з маркетингу та персоналу «Надра Банку» Анатолій Шеремета, однією з інновацій «Надра Банку» в поточному році став «Інтернет-банкінг» для фізичних осіб та «Клієнт-Банк» - для юридичних осіб. Також цього року банк планує завершити централізацію функцій бек-офісу, збільшивши питому вагу менеджерів, які продають послуги. У жовтні «Надра Банк» запустив HR-проект «Фабрика ефективних менеджерів», який передбачає навчання і тестування співробітників фронт-офісу.

У свою чергу заступник голови правління «Ерсте Банку» Світлана Черкай зазначила, що в 2012 році банк запропонує своїм клієнтам новий інтернет-банкінг для фізичних осіб, який надасть можливість здійснювати комунальні платежі, погашати кредит, розміщувати депозити і т.д.

«Наприкінці 2012 року ми також плануємо надати можливість мобільних платежів. «Ерсте Банк» продовжуватиме працювати з сегментом масового ринку, більше заходити в сегмент середнього ринку. Крім того, ми хочемо більше розуміти, що таке підприємництво в нашій країні, і будемо продовжувати з ним працювати», - повідомила С.Черкай.

Розширити функціонал своїх продуктів, наблизивши його наповнення до кращих пропозицій на ринку, планує і «Піреус Банк». Як повідомив Д.Мусієнко, в планах банку впровадити депозити з правом поповнення, довгострокові вклади (з щорічним переглядом відсоткової ставки), короткострокові депозити з можливістю автоматичної пролонгації на новий термін під підвищену відсоткову ставку. «Також наш банк готує істотне розширення переліку мотиваційних програм із залучення коштів клієнтів (як фізичних, так і юридичних осіб) на депозитні рахунки, тим самим ми хочемо збільшити лояльність наших вкладників», - підкреслив Д.Мусієнко.

Крім того, за його словами, наступного року планують суттєво розширити функціонал інтернет-сервісу «Піреус Онлайн Банкінг», додавши в нього можливість відкриття і обслуговування всіх видів депозитних продуктів банку в онлайн-режимі.

За словами члена правління "Надра Банку" А.Шеремети, також одним з основних трендів наступного року стане орієнтація банків на роботу з клієнтами з досить високим рівнем доходу. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб. У роботі з ними банки застосовують персоніфікований підхід, тобто, персональний менеджер підбирає оптимальні пропозиції, які максимально відповідають фінансовим цілям і завданням клієнта.

З іншого боку, як зазначає С.Черкай, банкам також цікавий і альтернативний сегмент, який зараз починає виходити на ринок - приватні підприємці і дрібний бізнес з невеликими обігами. При цьому вона підкреслила, що однозначно можна сказати, що банки будуть продовжувати кредитувати своїх постійних клієнтів, тобто, клієнтів з якими у них сформувалися довгострокові відносини і чиї рухи за рахунками банки розуміють. Їм банки продовжать пропонувати програми лояльності.

За словами Д.Мусієнка, продуктова політика «Піреус Банку» для клієнтів малого та середнього бізнесу на наступний рік буде передбачати пропозицію комплексних рішень з управління грошовими потоками підприємства, які поєднують у собі як можливість здійснювати розрахункові, касові, валютно-обмінні операції, так і примножувати капітал за допомогою розміщення вільних коштів на ощадних рахунках або строкових депозитах.

Крім цього, зроблять особливий акцент на зручності рішень з дистанційного управління грошовими потоками - системі клієнт-банк, а також пропозиціям особливих умов щодо зарплатних проектів.

В "Надра Банку" вважають, що наступного року банки будуть намагатися отримувати синергетичний ефект в роботі з різними клієнтськими сегментами. «Наприклад, залучаючи на обслуговування велику компанію як корпоративного клієнта, її співробітникам банк пропонує послуги/продукти для фізичних осіб. Для таких клієнтів «Надра Банк» пропонує більш вигідні, порівняно зі стандартними, умови з обслуговування поточного рахунку, розміри депозитних ставок і так далі», пояснив А.Шеремета.

Масової відмови великих банків від роботи в роздрібному сегменті наступного року, швидше за все, не відбудеться. При цьому цілком імовірно, що багато банків займуться реформуванням своєї мережі з метою підвищення ефективності її роботи, що, можливо, призведе до зменшення її розмірів.

«Швидше, ми побачимо зменшення великих банків до рівня середніх, тобто, в якійсь мірі реструктуризацію їхнього бізнесу. Таким чином може статися укрупнення або злиття банків, або великі банки спробують стати меншими не в частині активів і пасивів, а в частині сітки», - вважає С.Черкай.

Також можна очікувати переформатування бізнесу банків, що працюють в сегменті споживчого кредитування, особливо у випадку запровадження НБУ низки обмежень в частині видачі такого роду кредитів. «Можлива зміна структури бізнесу у ряду банків, що спеціалізуються на видачі кредитів готівкою, а також на споживчому кредитуванні - з великим акцентом на бізнес-сегмент», - вважає Д.Мусієнко.

А.Шеремета вважає, що наступного року банки будуть переходити на простіші та зрозумілі клієнтам комунікації, оскільки доступна подача продукту сприяє швидшому прийняттю рішення клієнтом. У новому році всі технологічні функції документарного характеру банки будуть прагнути вирішувати за рахунок віддаленого доступу. «Тому одними з пріоритетних напрямків для інвестування в нашому банку стануть - нові технології та персонал. Для забезпечення загальної ефективності бізнесу банки почнуть оптимізувати процес дистрибуції, скорочення персоналу, який не задіяний в прямих продажах», - підкреслив А.Шеремета.

Загалом, 2012 рік обіцяє стати роком «комплексного підходу» в обслуговуванні банками своїх клієнтів. Пропозиція для кожного клієнта найбільш підходящого переліку продуктів і послуг, виходячи з його конкретних потреб наступного року, буде основним драйвером успішності ведення бізнесу будь-якою банківською установою. Принаймні, саме так вважають у банках. Чи знайдуть всі ці ідеї відгук у клієнтів - покаже майбутній рік.

Сава Алексєєв (УНІАН)