Державна податкова служба України (ДПСУ) попереджає про можливі шахрайські дії від її імені під час новорічних свят.

Як повідомили УНІАН у прес-службі податкового відомства, останнім часом почастішали випадки, коли невідомі від імені ДПСУ або посадовців служби звертаються до концертних, театральних агентств, інших організацій, що надають послуги у сфері шоу-бізнесу, й намагаються замовити виступи відомих артистів, розважальні програми тощо. При цьому «замовники» вимагають безкоштовного надання розважальних послуг або значних знижок.

ДПСУ офіційно заявляє, що ніяких масштабних святкових заходів (корпоративів, концертів, новорічних вечорів тощо) проводити не планує.

У Державній податковій службі звертаються до громадян із проханням у разі подібних «замовлень» від імені податківців повідомляти в службу внутрішньої безпеки ДПСУ.