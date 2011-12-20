Каськів очікує контрактів на 2 млрд. дол. за результатами презентацій інвестможливостей України

За результатами презентацій інвестиційних можливостей України очікується підписання принаймні трьох контрактів на суму майже 2 млрд. доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ заявив на прес-конференції щодо результатів діяльності агентства у 2011 році, що відбулася в Адміністрації Президента.

Загалом за підсумками презентацій Держагентство отримало більш як 100 звернень щодо партнерства в рамках реалізації нацпроектів.

За словами В.КАСЬКІВА, протягом жовтня-грудня 2011 року роуд-шоу, що представили інвестиційний потенціал 15 міст України, відбулися в Європі, Північній Америці, на Близькому та Далекому Сході. Презентації супроводжувалися медійною кампанією за участю міжнародних та українських ЗМІ, проведенням теле- і радіотрансляцій тощо.

«За короткий період вийшло близько 500 публікацій у провідних світових друкованих та електронних медіа, майже 40 публікацій на ресурсах інформаційних агентств та близько 30 сюжетів на провідних телевізійних каналах», - сказав В.КАСЬКІВ.

«Цього року вперше представники світового бізнесу дізналися про інвестиційні можливості в Україні та отримали конкретні пропозиції у формі професійно підготовлених проектів», – наголосив голова Держагентства з інвестицій.

«Вперше Україна вийшла на ринок з такими пропозиціями, і ми вважаємо, що підсумком цих роуд-шоу буде не лише збільшення інформації про Україну, поінформованості серед світових компаній, а й конкретні результати», – підкреслив В.КАСЬКІВ.

Крім того, він повідомив, що за сім місяців роботи агентства у сфері інвестицій України було вперше впроваджено проектний менеджмент у державному управлінні; визначено пріоритет інвестиційних коштів над бюджетними; запроваджено принцип персональної відповідальності за результат втілення тих чи інших проектів; проведено публічні відкриті державні закупівлі, які забезпечили широку участь авторитетних міжнародних учасників та економію бюджетних коштів; у світі презентовано інвестиційні можливості України у форматі роуд-шоу.

Окрім того, наголосив голова Держагентства, в Україні почало працювати «єдине інвестиційне вікно» для іноземних інвесторів.

«Досить серйозна робота проведена, щоб створити в Україні «точку входу», яка відповідала б міжнародним стандартам», – сказав він.

За словами В.КАСЬКІВА, йдеться про «абсолютно ліберальний, прозорий і законний механізм для системного супроводу на внутрішньому ринку» замість корупційних схем, що існували раніше, та фактичне створення системи, за допомогою якої уповноважений державний орган «мав би забезпечити комфортні умови для залучення інвестицій в Україні».

Говорячи про інвестиційні надходження в Україну, В.КАСЬКІВ повідомив: прямі іноземні інвестиції на січень-жовтень 2011 року, за даними НБУ, становили 5,5 млрд. доларів – це на 35,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. «Якщо така тенденція збережеться в останньому кварталі, сумарний обсяг інвестицій за рік має сягнути 7,5 млрд. доларів», – сказав він.

На сьогодні, зазначив голова Держагентства, вже укладено контракти на суму понад 450 млн. доларів та підписано рамкові угоди, що передбачають інвестування у реалізацію національних проектів на більш ніж 3,7 млрд. доларів.

«Результат нашої діяльності яскраво підтверджує: ініціатива Президента, пов’язана зі створенням Інституту національних проектів, дуже успішна», – резюмував голова Держагентства.