ВР ратифікувала гарантійну угоду між Україною та МБРР на суму 150 млн. дол.

Верховна Рада України ратифікувала Гарантійну угоду (Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту) між Україною і Міжнародним банком реконструкції і розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 295 народних депутатів з 371 зареєстрованого в сесійній залі.

Головне завдання документу - продовження позитивних тенденцій попередніх проектів розвитку експорту, у тому числі початкового проекту ПРЕ-2, і підтримка потенціалу розвитку економіки України шляхом залучення довгострокових ресурсів.

Позика залучається АТ "Укрексімбанк" з метою як гуртового кредитування прийнятних фінансових посередників (банків-учасників) для подальшого субкредитування ними підприємств-експортерів, так і для безпосереднього кредитування кінцевих бенефіціарів документу.

Позика на впровадження проекту надається Всесвітнім банком на фінансових умовах, які є типовими для інших проектів Всесвітнього банку, які реалізуються в Україні. Позичальником коштів є АТ "Укрексімбанк", яке одночасно виступає організацією, що відповідає за впровадження проекту, і несе усі кредитні ризики. Кінцевими бенефіціарами позики (субпозичальниками) будуть українські підприємства. Рішення щодо розміщення грошей позики прийматимуться АТ "Укрексімбанк" і уповноваженими комерційними банками-учасниками проекту, виходячи з відповідності субпозичальників і субпроектів визначеним спільно зі Всесвітнім банком критеріям прийнятності. Серед іншого, АТ "Укрексімбанк" безпосередньо відповідатиме за моніторинг впровадження субпроектів підприємствами-бенефіціарами і відбір комерційних банків, які братимуть участь в Проекті відповідно до погоджених зі Всесвітнім банком фінансових критеріїв відбору і прийнятності.

У рамках Додаткового фінансування для Другого проекту розвитку експорту передбачається залучення АТ "Укрексімбанк" позики МБРР на суму 150,0 млн. дол. під гарантії України до 30 років з шестирічним пільговим періодом.