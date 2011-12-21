Рівень інфляції за підсумками 2011 року не перевищить 5% - Азаров

Рівень інфляції за підсумками 2011 року не перевищить 5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ під час засідання Кабінету міністрів України.

"Якщо у 2008 році інфляція складала 25%, у 2010 - 9%, а до кінця 2011 р. уперше за багато років не перевищить 5%", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що у 2009 р. дефіцит сектора державного управління досяг чи не найбільшого в Європі показника - 18%, у 2010 році уряду вдалося скоротити його приблизно до 5%, а в поточному році, за словами М.АЗАРОВА, дефіцит держбюджету складе не більше 3,5%.

Крім того, прем'єр-міністр підкреслив, що два роки поспіль гривня залишається стабільною.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді НБУ прогнозував інфляцію за підсумками 2011 року на рівні 7,5%.

Довідка УНІАН. У кінці жовтня цього року НБУ прогнозував ріст ВВП України в поточному році на рівні 4,8-5%, інфляцію - 8,5%.

Державний бюджет України на 2011 рік був розрахований, виходячи з росту ВВП на рівні 4,5% , інфляції – 8,9% (грудень до грудня минулого року).