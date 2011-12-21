На українському міжбанку до 12:00 ціни на долар знизилися, на євро зросли

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0290/8,0340, до 12:00 ціни знизилися 8,0260/8,0280 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2536/40, до 12:00 ціни піднялися 0,2540/44. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 31,5750 (- 0,5011).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3133/35, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5470/10,5550, до 12:00 ціни підвищилися 10,5500/10,5565.