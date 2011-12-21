Мінфін виплатив 620,1 млн. дол. за єврооблігаціям 2010 року

Міністерство фінансів України здійснило погашення основної суми і виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики України 2010 року, номінованими в доларах США.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, загальна сума платежу склала 620,1 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики України на загальну суму 600 млн. дол. з погашенням у 2011 році. Запозичення здійснювалися за ставкою 6,7% річних.