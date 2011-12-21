Сальдований збиток банків скоротився майже у два рази — до 4,8 млрд. грн.

Сальдований збиток банків у січні-листопаді 2011 р. скоротився майже у два рази - до 4,8 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

"Прибутки банків України за 11 місяців 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшилися на 3,5% і складали 127,4 млрд. грн. Витрати банків за вказаний період зменшилися на 0,3% і складали 132,2 млрд. грн.", - сказано у повідомленні.

Довідка УНІАН. Українська банківська система у 2010 році скоротила збиток майже у 3 рази - до 13,027 млрд. грн.