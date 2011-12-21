Сальдований збиток банків скоротився майже у два рази — до 4,8 млрд. грн.
13:36, 21 грудня 2011Фінанси
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Сальдований збиток банків у січні-листопаді 2011 р. скоротився майже у два рази - до 4,8 млрд. грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
"Прибутки банків України за 11 місяців 2011 року порівняно з відповідним періодом 2010 року збільшилися на 3,5% і складали 127,4 млрд. грн. Витрати банків за вказаний період зменшилися на 0,3% і складали 132,2 млрд. грн.", - сказано у повідомленні.
Довідка УНІАН. Українська банківська система у 2010 році скоротила збиток майже у 3 рази - до 13,027 млрд. грн.
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