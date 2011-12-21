На обслуговування зовнішнього боргу у 2012 році буде спрямовано 61 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час підсумкової прес-конференції заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

"Наступного року ми скоротимо суми на обслуговування зовнішнього боргу. Якщо цього року ми на обслуговування заплатили 89 млрд. грн., то наступного року це буде лише 61 млрд. грн.", - сказав глава держави.

За його словами, Україна має можливості, "щоб з оптимізмом дивитися в майбутнє".

Також В. ЯНУКОВИЧ сказав, що наступного року дефіцит бюджету буде скорочений з нинішніх 3,5% до 2,5%.