Мінфін залучив у держбюджет 82,5 млн. дол. від продажу ОВДП, номінованих у валюті

Міністерство фінансів України від продажу 20 грудня облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих в іноземній валюті, залучило до державного бюджету 82,5 млн. дол.

Про це повідомляють на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з датою погашення 12 грудня 2012 року (дорозміщення) і прибутковістю 9,3% річних на суму 25,18 млн. дол., облігації з датою погашення 20 червня 2012 року (первинне розміщення) і прибутковістю 9% річних на суму 33,8 млн. дол., а також облігації з датою погашення 19 вересня 2012 року (первинне розміщення) і прибутковістю 8,75% річних.

Крім того, на вчорашньому аукціоні до розміщення пропонувалися індексовані ОВДП, проте торги щодо них не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять років) облігаціями з індексованою вартістю, у погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період складає 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні і юридичні особи.

16 грудня 2011 року набула чинності постанова Кабміну від 12.12.2011 р. № 1280 "Про внесення змін до постанови КМУ від 31 січня 2001 р. № 80".

Відповідно до цієї постанови, Міністерство фінансів України отримало можливість здійснення емісії облігацій внутрішньої державної позики України в іноземній валюті.