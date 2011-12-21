Єфремов сподівається, що бюджет-2012 буде подано до ВР завтра і розглянуто у п'ятницю

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сподівається, що державний бюджет на 2012 рік буде урядом подано до у Верховну Раду завтра і розглянуто парламентом у п`ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ повідомив на брифінгу.

Водночас він не виключив можливості проведення наступного тижня засідання парламенту для ухвалення бюджету.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що у зв`язку з тим, що переговорний процес у Москві ще триває, «сидить наша група парламентерів там, і ми не втрачаємо надію на те, що будуть досягнуті якісь результати в рамках цих переговорів, тому КМУ ухвалив рішення сьогодні поки що бюджет не розглядати, а розглянути його завтра».

За його словами, якщо завтра уряд розгляне бюджет і подасть його до парламенту України, а Бюджетний комітет ВР розгляне цей документ, то народні депутати «або сьогодні можуть ознайомитися з тим варіантом, який є, а потім тільки ознайомитися з поправками, які будуть внесені, або вимушені будуть в ніч з четверга на п`ятницю знайомитися з цим бюджетом для того, щоб кваліфіковано взяти участь в його обговоренні та ухваленні рішення з цього документу у п`ятницю».

О.ЄФРЕМОВ запевняє, що соціальні виплати в бюджеті на 2012 рік не будуть знижені.

«Навіть при затвердженні ціни на газ 416 дол. зниження за соціальними виплатами не буде», - сказав він і додав, що всі виплати будуть не менші, ніж цього року.

За його словами, будуть навіть збільшені ці виплати, але зараз питання в тому, на скільки – «на 25 чи на 13, чи на 18%».

Відповідаючи на питання, куди ж розподілені гроші, що вивільнилися, якщо будуть досягнуті домовленості про зниження ціни на газ, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Це буде найприємніша складова, якою нам доведеться займатися, якщо буде закладено 416 дол., а домовляться, умовно кажучи, за ціною 250 дол., то у нас у бюджеті з`являться додаткові кошти, які ми можемо розподілити на соціальні питання».