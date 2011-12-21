На міжбанку торги доларом закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0290/8,0340, до 12:00 ціни знизилися 8,0260/8,0280. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися 8,0265/8,0315 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився 0,2536/40, до 12:00 ціни піднялися 0,2540/44. На час закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2538/42. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,6450 (-0,4311).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3133/35, а до 15:00 впали 1,3078/80. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,5470/10,5550, до 12:00 ціни підвищилися 10,5500/10,5565. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 10,5005/10,5110.