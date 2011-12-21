НБУ за підсумками 2012 року прогнозує інфляцію на рівні 7% - Колобов

Національний банк України за підсумками 2012 року прогнозує інфляцію на рівні 7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перший заступник голови НБУ Юрій КОЛОБОВ.

«Наступного року - 7% інфляція», - сказав він щодо прогнозів Нацбанку.

Крім того, Ю.КОЛОБОВ відзначив, що у разі продовження динаміки низької інфляції за підсумками першого кварталу 2012 року, НБУ може переглянути рівень облікової ставки.

«Ми хочемо бачити існуючий тренд. Якщо він у першому кварталі збережеться, то розглядатимемо можливість (зниження облікової ставки – УНІАН)», - сказав він.

Серед іншого представник регулятора відзначив, що в Нацбанку прогнозують дефіцит платіжного балансу країни за підсумками 2011 року на рівні близько 3 млрд. дол.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік, в якому закладена інфляція на рівні 7,9%