Чисте сальдо купівлі готівкової валюти за дві декади грудня становило 320 млн. дол.

За підсумками перших двох декад грудня, згідно з інформацією Національного банку України, чисте сальдо купівлі готівкової валюти становило 320 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів перший заступник голови Нацбанку Юрій КОЛОБОВ.

«За дві декади грудня населення на 320 млн. дол. більше купило валюти, ніж продало», - сказав Ю.КОЛОБОВ.

Окрім цього, він відзначив, що за зазначений період інтервенції Нацбанку були збалансовані.

«Інтервенції НБУ у нулі», - сказав Ю.КОЛОБОВ.