Дефіцит платіжного балансу в листопаді становив 0,8-0,9 млрд. дол.

Дефіцит зведеного платіжного балансу України в листопаді цього року, за попередніми даними, становив 0,8-0,9 млрд. дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Нацбанк відзначає поступове покращення стану платіжного балансу після погіршення його показників у вересні, яке було викликано нестабільністю на європейських ринках. Так, у жовтні дефіцит зведеного платіжного балансу становив 1,6 млрд. дол. порівняно з 2 млрд. дол. у вересні.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, за підсумками листопада 2010 року дефіцит платіжного балансу становив 145 млн. дол. проти 641 млн. дол. у листопаді 2009 року.

Профіцит платіжного балансу України в 2010 році становив 5,096 млрд. дол. порівняно з дефіцитом 13,726 млрд. дол. у 2009 році.