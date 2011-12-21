Уряд схвалив проект Держбюджету-2012

Уряд розглянув і схвалив проект Державного бюджету на 2012 рік.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Уточнений макропрогноз враховує результати проведених консультацій з представниками світової спільноти. Завдяки спрямованості на розвиток, Україна зберігає помірний рівень росту ВВП в той час, як темпи росту економік найближчих європейських сусідів скорочуються», – сказав Міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, представляючи проект.

За його словами, за скоригованим консервативним сценарієм приріст ВВП у 2012 році становитиме 3,9%, а номінальний ВВП становитиме 1,5 трильйони гривень.

Крім того, міністр зазначив, що видатки зведеного бюджету 2012 року становитимуть 461,7 млрд. грн., що на 35 млрд грн. більше, ніж у бюджеті 2011 року.

Також Ф.ЯРОШЕНКО додав, що розмір прожиткового мінімуму, порівняно з 2011 роком, на 1 особу зросте на 128 гривень, що майже удвічі перевищує темпи зростання споживчих цін.

За словами урядовця, проект бюджету-2012 також передбачає запровадження 20-відсоткової надбавки до посадового окладу для усіх педагогічних працівників і виплат медичним і фармацевтичним працівникам на оздоровлення.

"Для пенсіонерів збільшиться розмір мінімальної пенсійної виплати в середньому на 10%, збільшаться на 20-30% середні розміри пенсій, збільшаться виплати інвалідам війни, дітям війни, учасникам війни та бойових дій, виплати чорнобильцям збільшаться майже удвічі. При цьому вперше розрахунок гарантованих мінімальних пенсійних виплат інвалідам-ліквідаторам прив`язано до розміру прожиткового мінімуму і збільшено вдвічі", – заявив Ф.ЯРОШЕНКО.

Водночас він зазначив, що проект бюджету передбачає збільшення інвестиційного ресурсу України за рахунок зниження податкового навантаження на підприємців.

"Поряд із підтримкою соціального вектору бюджету, в наступному році суттєва увага приділятиметься створенню умов для стимулювання розвитку реального сектору економіки. Інвестиційний ресурс від надання податкових індульгенцій становитиме понад 45 мільярдів гривень. Загальний ресурс, який у 2012 році буде спрямований на підтримку реального сектору економіки, становитиме понад 120 мільярдів гривень", – цитує міністра Урядовий портал.