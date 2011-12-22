Економіка Італії увійшла в рецесію. Як і економіка Франції

Дані уряду Італії, оприлюднені в середу, підтвердили, що в третьому кварталі третя економіка єврозони скоротилася на 0,2% порівняно з другим кварталом, коли зростання ВВП вже було практично нульове (+0,3%), повідомляє Euronews.

Падають як споживчі витрати, так і приплив інвестицій.

На діловій активності позначається загальна криза єврозони і заходи економії, за допомогою яких одна з найбільш проблемних країн Європи намагається знизити свої гігантські борги, що становлять 120% ВВП. Вважається, що економіка знаходиться в рецесії, коли вона скорочується два квартали поспіль.

Наприкінці минулого тижня статистична служба Франції заявила, що вже за останній квартал цього року друга економіка єврозони скоротилась на 0,2%. У першому кварталі 2012 спад продовжиться, ринок праці може втратити 60 тисяч робочих місць.

Таким чином, за півроку до виборів уряду доведеться скорочувати витрати або нарощувати дефіцит бюджету. У будь-якому випадку Франція навряд чи зможе зберегти свій найвищий кредитний рейтинг, ці побоювання є головним предметом заклопотаності для політичної еліти країни, передає «Газета.Ru».