S&P знизило кредитний рейтинг Угорщини до «сміттєвого». Прогноз – негативний

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor `s в середу знизило кредитний рейтинг Угорщини на один пункт - з BBB-/A-3 до «сміттєвого» - BB + /B, повідомляє Associated Press.

Прогноз по рейтингу - негативний.

Крім цього, S&P знизило на один пункт рейтинг центробанку Угорщини: з BBB- до BB +.

S&P пояснює зміну рейтингу діями влади, що ставлять під сумнів незалежність наглядових органів і ускладнюють інвестиційний клімат.

На початку грудня Standard&Poor `s помістило в список на перегляд з можливістю зниження боргові рейтинги ЄС і найбільших банків єврозони.