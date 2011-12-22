S&P знизило кредитний рейтинг Угорщини до «сміттєвого». Прогноз – негативний
10:21, 22 грудня 2011Фінанси
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Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor `s в середу знизило кредитний рейтинг Угорщини на один пункт - з BBB-/A-3 до «сміттєвого» - BB + /B, повідомляє Associated Press.
Прогноз по рейтингу - негативний.
Крім цього, S&P знизило на один пункт рейтинг центробанку Угорщини: з BBB- до BB +.
S&P пояснює зміну рейтингу діями влади, що ставлять під сумнів незалежність наглядових органів і ускладнюють інвестиційний клімат.
На початку грудня Standard&Poor `s помістило в список на перегляд з можливістю зниження боргові рейтинги ЄС і найбільших банків єврозони.
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