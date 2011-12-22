Кабмін схвалив проект Держбюджету-2012 - основні параметри

Пізно ввечері, 21 грудня 2011 року на позачерговому засіданні, Уряд схвалив проект Державного бюджету на 2012 рік.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, бюджет наступного року розрахований на таких прогнозах основних макропоказників:

Номінальний ВВП складає 1500,0 млрд. грн.

- ріст ВВП – 3,9 %;

- індекс споживчих цін – 7,9 %;

- індекс цін виробників – 9,4%;

- темп приросту експорту – 6,3 %, імпорту – 6,4%

Прогноз доходів державного бюджету (без міжбюджетних трансфертів) на 2012 рік становить 331,6 млрд. гривень, або 22,1 відсотка валового внутрішнього продукту.

Бюджет Загальний фонд Спеціальний фонд Усього Зведений бюджет 367 57,2 424,2 Державний бюджет 287 44,6 331,6 Місцевий бюджет 80 12,6 92,6

З урахуванням фінансових ресурсів проекту Державного бюджету України на 2012 рік загальний обсяг видатків та надання кредитів на наступний рік прогнозується у таких сумах: