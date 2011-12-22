Кабмін схвалив проект Держбюджету-2012 - основні параметри

10:49, 22 грудня 2011
Фінанси
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Пізно ввечері, 21 грудня 2011 року на позачерговому засіданні, Уряд схвалив проект Державного бюджету на 2012 рік.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, бюджет наступного року розрахований на таких прогнозах основних макропоказників:

Номінальний ВВП складає 1500,0 млрд. грн.

-               ріст ВВП – 3,9 %;

-               індекс споживчих цін – 7,9 %;

-               індекс цін виробників – 9,4%;

-               темп приросту експорту – 6,3 %, імпорту – 6,4%

Прогноз доходів державного бюджету (без міжбюджетних трансфертів) на 2012 рік становить 331,6 млрд. гривень, або 22,1 відсотка валового внутрішнього продукту.

БюджетЗагальний фондСпеціальний фондУсього
Зведений бюджет36757,2424,2
Державний бюджет28744,6331,6
Місцевий бюджет8012,692,6

З урахуванням фінансових ресурсів проекту Державного бюджету України на 2012 рік загальний обсяг видатків та надання кредитів на наступний рік прогнозується у таких сумах:

БюджетЗагальний фондСпеціальний фондУсього
Зведений бюджет392,369,4461,7
Державний бюджет214,154,5268,6
Місцевий бюджет178,215193,2

 

 

 

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