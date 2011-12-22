Діти-інваліди отримають від держави 560 гривень на місяць

Із грудня державна допомога на дітей-інвалідів до 6 років становить 560 гривень, з надбавкою на догляд – 995 гривень. Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО в ефірі соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною НАЗАРОВОЮ на тему «Забезпечення прав дітей з особливими потребами. Соціальна допомога та реабілітація у столиці».

За його словами, «державна допомога дітям до 18 років з надбавкою на догляд становить 1081 грн. На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язано з Чорнобильською катастрофою, – 840 грн., з надбавкою на догляд – 1275 грн.».

Президент Всеукраїнської громадської організації «Наукове товариство інвалідів» Андрій ШЕВЦОВ повідомив, що зараз у Києві проживають близько 80000 дітей з порушенням психофізичного розвитку, що становить 14 % від загальної кількості дітей у столиці.

При цьому, на думку експерта, далеко не всі діти з обмеженими можливостями мають змогу отримувати нормальну загальну освіту.

Так, президент Всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром» Сергій КУР’ЯНОВ зазначив, що на сьогоднішній день лише 254 дитини з синдромом Дауна ходять до школи.

«Хоча офіційна статистика говорить про те, що їх народжується в Україні кожного року більш як 420», – підкреслив С.КУР’ЯНОВ.