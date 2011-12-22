ВР ухвалила нові умови відновлення платоспроможності боржника

Верховна Рада ухвалила Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (нова редакція)» (№ 8531).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 263 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон встановлює умови і порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів.

Законом передбачено удосконалити порядок призначення арбітражних керуючих та офіційного оприлюднення відомостей про справу про банкрутство.

Встановлено перелік підстав для порушення справи про банкрутство, з метою запобігання фіктивному банкрутству та безпідставному відкриттю процедур.

Також передбачено формування пасиву боржника (загальної суми заборгованості) у попередньому засіданні суду на стадії розпорядження майном, спростування майнових дій боржника.

Визначено особливості порядку оскарження судових рішень у процедурі банкрутства, право власності боржника (засновників, учасників, акціонерів боржника) на погашення заборгованості боржника перед кредиторами протягом усієї процедури банкрутства.

Також законом конкретизовано положення проекту щодо розгляду господарським судом, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, усіх майнових спорів з вимогами до боржника, врегулювано питання правонаступництва.

Крім того, визначено підстави для відмови у порушенні провадження у справі та наслідків порушення провадження у справі, врегульовано питання завершеня процедури розпорядження майном, визначено повноваження інвестора у процедурах санації.