У 2012 році оклад працівника першого тарифного розряду зросте на 25,5%

У проекті Державного бюджету на 2012 рік, схваленому 21 грудня на позачерговому засіданні уряду, передбачено зростання середньорічного розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки на рівні 25,5%.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Як зазначає прес-служба міністерства, проект Держбюджету на 2012 рік, розроблений Мінфіном, підтримує політику підвищення соціальних стандартів і збільшення витрат соціального характеру.

Зокрема, планується підвищити посадовий оклад працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки й встановити його в такому розмірі: з 1 січня – 773 гривні; з 1 липня – 802 гривні, з 1 вересня – 807 гривень, з 1 жовтня – 823 гривні і з 1 грудня – 839 гривень на місяць.