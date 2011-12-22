У проекті Держбюджету-2012 передбачено ріст зарплат педпрацівників

У проекті Державного бюджету на 2012 рік, схваленому 21 грудня на позачерговому засіданні уряду, передбачений ріс зарплат педагогічних працівників.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Так, заробітна плата завідувача дошкільним навчальним закладом виросте у 2012 році на 847 гривень, або на 35,3%, а зарплата учителя вищої категорії загальноосвітнього навчального закладу виросте на 614 гривень або на 29,3%.

Усім педагогічним працівникам виплачуватиметься 20-процентна надбавка до посадового окладу.