Світовий банк (СБ) погіршив прогноз росту ВВП України у 2012 році з 5% до 2,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

За його словами, погіршення прогнозу росту ВВП України наступного року обумовлене очікуваннями погіршення доступу до зовнішнього фінансування і нестабільністю на світових ринках.

При цьому Р. ПІОНТКОВСЬКИЙ зазначив, що цей прогноз передбачає продовження співпраці у 2012 році України з Міжнародним валютним фондом, а також дотримання політики, спрямованої на скорочення фіскального дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, уряд України 21 грудня схвалив проект Державного бюджету на 2012 рік. За скоректованим консервативним сценарієм приріст ВВП у 2012 році складе 3,9%, а номінальний ВВП - 1,5 трильйона гривен.

Раніше, 20 жовтня, Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Держбюджету на 2012 рік, у якому ріст ВВП був запланований на рівні 5%.