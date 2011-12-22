Кабмін пропонує затвердити бюджет з прибутками 331,6 млрд. грн., витратами – 268,6 млрд. грн.

Кабінет міністрів пропонує затвердити Державний бюджет України на 2012 рік з прибутками 331,6 млрд. грн., витратами - 268,6 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, посилаючись на проект держбюджету-2012, схвалений на позачерговому засіданні уряду в середу, 21 грудня.

Зокрема, проект держбюджету-2012 пропонують ствердити з прибутками:

зведений бюджет - 424,4 млрд. грн. (загальний фонд - 367 млрд. грн., спеціальний - 57,2 млрд. грн.).

Загальна сума прибутків держбюджету складає 331,6 млрд. грн., місцевих бюджетів - 92,6 млрд. грн.

При цьому прибутки загального фонду державного бюджету складають 287 млрд. грн., спеціального фонду - 44,6 млрд. грн.; прибутки місцевих бюджетів : загального фонду - 80 млрд. грн. спеціального - 12,6 млрд. грн..

Витрати держбюджету-2012 пропонується ствердити на рівні:

звідний бюджет - 461,7 млрд. грн. (загальний фонд - 392,3 млрд. грн., спеціальний фонд - 69,4 млрд. грн.).

Загальна сума витрат держбюджету складає 268,6 млрд. грн., витрати місцевих бюджетів - 193,2 млрд. грн.

При цьому витрати загального фонду держбюджету складають 214,1 млрд. грн., спеціального - 54,5 млрд. грн.; витрати місцевих бюджетів: загального фонду - 178,2 млрд. грн., спеціального - 15 млрд. грн.

Проект держбюджету розрахований, виходячи з таких макроекономічних показників: приріст ВВП у 2012 році складе 3,9%, а номінальний ВВП складе 1,5 трильйона грн.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 21 грудня, уряд розглянув і схвалив проект Державного бюджету на 2012 рік.