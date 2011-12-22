СБ вдвічі знизив прогноз зростання ВВП України в 2012 році

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 5% до 2,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан ПІОНТКОВСЬКИЙ.

За його словами, погіршення прогнозу зростання ВВП України наступного року обумовлене очікуваннями погіршення доступу до зовнішнього фінансування й нестабільністю на світових ринках.

При цьому Р.ПІОНТКОВСЬКИЙ зазначив, що цей прогноз передбачає продовження співробітництва в 2012 році України з Міжнародним валютним фондом, а також дотримання політики, спрямованої на скорочення фіскального дефіциту.

Нагадаємо, уряд України 21 грудня схвалив проект Державного бюджету на 2012 рік. За скорегованим консервативним сценарієм приріст ВВП у 2012 році становитиме 3,9%, а номінальний ВВП - 1,5 трильйона гривень.

Раніше, 20 жовтня, Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Держбюджету на 2012 рік, в якому зростання ВВП було заплановано на рівні 5%.

Між тим, Світовий банк покращив прогноз інфляції в Україні в 2011 році з 11,4% до 5,6%.

Про це йдеться в матеріалах, розданих сьогодні на прес-конференції в Києві.

За прогнозами Світового банку, інфляція в Україні в 2012 році очікується на рівні 9,4%, в 2013 – 7,4%, в 2014 – 7,1%.

Також за прогнозами СБ сукупний зовнішній борг України за підсумками 2011 року становитиме 76,7% ВВП, у 2012 році – 78,1% ВВП, при цьому державний і гарантований державою борг – 40,8% і 42,4%, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у червні погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2011 року до 11,4% (грудневий прогноз — 10,7%), 10% - у 2012 році і 7,4% - у 2013 році.

У Державному бюджеті України на 2011 рік передбачена інфляції на рівні 8,9% (грудень проти грудня попереднього року).

При цьому 21 грудня ц.р. під час засідання Кабінету міністрів України прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що рівень інфляції за підсумками 2011 року не перевищить 5%.