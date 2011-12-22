У реальний сектор економіки з бюджету-2012 спрямують 124,4 млрд. грн.

Згідно з проектом Державного бюджету України на 2012 рік на розвиток реального сектора економіки буде спрямовано 124,4 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства фінансів України, посилаючись на проект держбюджету-2012, схвалений на позачерговому засіданні уряду у середу, 21 грудня.

Зокрема, безпосередньо з держбюджету у 2012 році з метою створення умов для розвитку реального сектора економіки, у нього буде спрямовано 124,4 млрд. грн., а саме: відшкодування ПДВ - 48 млрд. грн.; підтримка агропромислового комплексу - 36,8 млрд. грн.; фінансування дорожнього господарства - 20,2 млрд. грн.; фінансування вугільної галузі - 9,5 млрд. грн.; фінансування чемпіонату з футболу Євро-2012 - 7,4 млрд. грн.; фінансування енергетичної галузі - 1,4 млрд. грн.; фінансування космічної галузі - 600 млн. грн.

Також інвестиційний ресурс від надання податкових пільг суб'єктам господарювання складатиме більше 45 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету України на 2012 рік з прибутками 331,6 млрд. грн., витратами - 268,6 млрд. грн.

Проект держбюджету розрахований, виходячи з таких макроекономічних показників: приріст ВВП у 2012 році складе 3,9%, а номінальний ВВП складе 1,5 трильйона грн.