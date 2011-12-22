СБ покращив прогноз інфляції в Україні у 2011 році з 11,4% до 5,6%

Світовий банк (СБ) поліпшив прогноз інфляції в Україні у 2011 році з 11,4% до 5,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в матеріалах, розданих сьогодні на прес-конференції в Києві.

За прогнозами Світового банку, інфляція в Україні у 2012 році очікується на рівні 9,4%, у 2013 - 7,4%, у 2014 - 7,1%.

Також за прогнозами СБ сукупний зовнішній борг України за підсумками 2011 року складе 76,7% ВВП, у 2012 році - 78,1% ВВП, при цьому державний і гарантований державою борг, - 40,8% і 42,4% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк у червні погіршив прогноз інфляції в Україні за підсумками 2011 року до 11,4% (грудневий прогноз - 10,7%), 10% - у 2012 році і 7,4% - у 2013 році.

У Державному бюджеті України на 2011 рік передбачена інфляції на рівні 8,9% (грудень до грудня попереднього року).

При цьому 21 грудня під час засідання Кабінету міністрів України прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що рівень інфляції за підсумками 2011 року не перевищить 5%.